В Україні засудили поплічника Кадирова, причетного до катувань цивільних під час боїв за Київ

Про це повідомляє Служба безпеки України та Національна поліція України.

Йдеться про Данііла Мартинова - ексзаступника начальника управління Росгвардії по Чеченській республіці, який входить до найближчого оточення Кадирова.

За даними слідства, у березні 2022 року Мартинов командував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. Тоді він особисто керував окупаційними загонами "кадирівців", які взяли в заручники 500 людей, серед яких були діти, важкохворі пацієнти, персонал та місцеві жителі.

До того ж фігурант віддав наказ замінувати підходи до інтернату та розмістив на території медустанови самохідні артилерійські установки, а також реактивні системи залпового вогню - "Град", з яких обстрілювали прилеглі селища, кажуть у СБУ.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав Мартинова винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia - за відсутності обвинуваченого. Суд призначив Мартинову 11 років позбавлення волі.