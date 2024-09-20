В Україні засудили поплічника Кадирова, причетного до катувань цивільних під час боїв за Київ
В Україні суд визнав винним поплічника Рамзана Кадирова у причетності до катувань цивільних під час боїв за Київ. Йому присудили 11 років позбавлення волі
Про це повідомляє Служба безпеки України та Національна поліція України.
Йдеться про Данііла Мартинова - ексзаступника начальника управління Росгвардії по Чеченській республіці, який входить до найближчого оточення Кадирова.
За даними слідства, у березні 2022 року Мартинов командував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. Тоді він особисто керував окупаційними загонами "кадирівців", які взяли в заручники 500 людей, серед яких були діти, важкохворі пацієнти, персонал та місцеві жителі.
До того ж фігурант віддав наказ замінувати підходи до інтернату та розмістив на території медустанови самохідні артилерійські установки, а також реактивні системи залпового вогню - "Град", з яких обстрілювали прилеглі селища, кажуть у СБУ.
На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав Мартинова винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).
Судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia - за відсутності обвинуваченого. Суд призначив Мартинову 11 років позбавлення волі.
- У серпні 2022 року СБУ заочно повідомила про підозри у воєнних злочинах і агресивному веденні війни Рамзану Кадирову, Даніілу Мартинову та Хусейну Межидову
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