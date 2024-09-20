МАГАТЕ закликало Росію негайно деокупувати ЗАЕС і повернути станцію під український контроль

Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

Зазначається, що МАГАТЕ схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні" під час своєї 68-ї сесії. Документ, співавтором якого виступили 52 країни-члени агентства, підтримали 65 голосами.

"Резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу РФ з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки", - йдеться у повідомленні.

При цьому, до моменту повернення ЗАЕС під контроль України від Росії вимагають забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на станції.

Реакція Володимира Зеленського

На резолюцію МАГАТЕ вже відреагував президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

Він наголосив, що Росія – єдиний терористичний режим у світі, який вкрав атомну електростанцію, що є найбільшою АЕС у Європі, перетворив її на військову базу і продовжує використовувати для ядерного шантажу.

"Саме тому ядерна безпека є першим пунктом Формули миру. І це було однією з головних тем на порядку денному першого Саміту миру. Я радий бачити, що сьогоднішня резолюція Генеральної конференції МАГАТЕ сприяє цим важливим зусиллям", - зазначив Зеленський.

На його думку, лише завдяки колективній рішучості та принциповим діям можливо змусити агресора припинити шантаж і терор.

"У цьому має бути зацікавлена кожна держава, яка дотримується Статуту ООН і загальнолюдських принципів, заради міжнародного миру та безпеки", - додав перзидент.