Галущенко закликав МАГАТЕ змусити Росію припинити атаки на енергооб'єкти й окупацію ЗАЕС

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Галущенко нагадав, що під час останньої масованої атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України 26 серпня РФ використала 236 ударних засобів, серед яких 127 ракет і 109 дронів. Атаку було спрямовано, зокрема, на об’єкти генерації, лінії електропередачі та підстанції, критично важливі для українських АЕС.

"Протягом останнього року Україна зазнала безпрецедентних атак Росії на енергосистему з серйозними руйнуваннями та пошкодженнями. Ми втратили життя наших мужніх воїнів, які захищали нашу країну, життя наших енергетиків, які відновлювали енергетичне обладнання після російських атак та забезпечували надійну роботу АЕС, життя мирних жителів і дітей – майбутнє України. Але ми продовжуємо стояти й протистояти цьому злу 21 століття", – сказав чиновник.

Також у своєму виступі Галущенко згадав окупацію та мілітаризацію Запорізької АЕС, а також використання її як прикриття під час обстрілів мирних міст.

"Скільки ще ми будемо спостерігати за свідомим порушенням Росією Статуту МАГАТЕ, свідомим неодноразовим ігноруванням резолюцій Ради керуючих і Генеральної конференції МАГАТЕ? Росія не заслуговує на привілейований статус в межах Агентства та його Ради керуючих. Вона свідомо створює безпрецедентну ядерну небезпеку та незахищеність", - наголосив міністр.