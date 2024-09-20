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Джонні Депп отримає нагороду за кар’єру на Римському кінофестивалі, де представить свій фільм про Модільяні

Дар'я Тарасова
20 вересня, 2024 п'ятниця
16:05
Кіно Джонні Депп

Зрежисований американським актором Джонні Деппом фільм "Моді" став одним з перших його проєктів після років вигнання з Голлівуду під час суду з ексдружиною Ембер Герд

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Про це пише Variety.

Американський актор Джонні Депп отримає нагороду за досягнення в кар’єрі на Римському міжнародному кінофестивалі. Тут також буде представлений його біографічний фільм про італійського художника Амедео Модільяні "Моді".

"Моді", у якому італієць Ріккардо Скамарчіо грає поганого хлопця-художника та скульптора, який став відомим завдяки новаторському стилю своїх портретів і оголених натур, буде показаний у позаконкурсній секції Grand Public у Римі, а потім вийде в прокат в Італії.

Крім Скамарчіо, у зрежисованому Джонні Деппом фільмі знялися Аль Пачіно в ролі міжнародного колекціонера мистецтва Моріса Гангната, Антонія Деспла, Стівен Грем ("Ірландець"), Бруно Гурі ("Білий лотос"), Раян МакПарланд і Саллі Філліпс (трилогія "Бріджит Джонс"). 

Дія "Моді" розгортається в Парижі під час Першої світової війни протягом 72 бурхливих годин, які, як зазначається в описі фільму, "стануть поворотним моментом у його житті, зрештою зміцнивши його репутацію мистецької легенди".

"Моді" знаменує повернення Деппа до режисури після його дебюту в 1997 році з фільмом "Хоробрий". Це також один із перших проєктів актора після його судової тяганини з колишньою дружиною Ембер Герд у 2022 році.

Минулого року він повернувся на фестиваль у Каннах, де фільмом-відкриттям стала стрічка "Фаворитка" (Jeanne du Barry), у якій актор зіграв роль короля Людовіка XV. Роль куртизанки Жанни Дюбаррі зіграла режисерка картини Майвенн. 

19-й Римський кінофестиваль триватиме 16-27 жовтня.

Раніше повідомлялося, що замість зйомок у шостій частині "Піратів Карибського моря" Джонні Депп зайнявся новим проєктом, присвяченому відомому італійському художнику минулих літ. Це "цікавезні дві доби 1916 року із життя популярного експресіоніста". Актор виступив у ролі режисера і продюсера. До своєї команди актор покликав Аль Пачіно та Баррі Навіді. 

Світова премʼєра фільму "Моді" пройшла на кінофестивалі в Іспанії.

Попри те, що Депп виграв суд і довів брехню колишньої дружини, роки судової тяганини нелегко далися голлівудському актору. Суд експодружжя широко висвітлювався у ЗМІ, а засідання транслювалися онлайн у прямому ефірі, включаючи соцмережі. Актор пережив "час вигнання" з Голлівуду і створив присвячену складному етапу картину "Пʼять", названу за кількістю років судового процесу.

У липні 2022 року, вже за місяць після завершення суду, у ЗМІ зʼявилися перші чутки, що Джонні Депп може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря". Утім джерела, близькі до зірки, повідомили, що актор ображений на студію Disney, яка зняла серію фільмів і розірвала з актором стосунки у 2018 році - одразу після того, як колишня дружина звинуватила його в насильстві. Зазначалося, що студія пропонувала акторові за культову роль $20 млн, але Депп, за  словами його друзів, покінчив із Disney раз і назавжди.

Теги:
Культура
Італія
мистецтво
Шоу-бізнес
кінофестиваль
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