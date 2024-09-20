Україна зібрала врожай пшениці, який майже вчетверо перевищує її споживання всередині країни, – Шмигаль

Про це на засіданні уряду 20 вересня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Урожай пшениці цьогоріч склав близько 22 млн тонн. Внутрішнє споживання — близько 6 млн тонн. Тобто Україна зібрала пшениці ледь не в чотири рази більше, ніж становить споживання всередині країни. Це дозволяє нам залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн", - заявив очільник уряду.

За його словами, Кабмін і надалі допомагає українським фермерам і виробникам за різними напрямами. Зокрема, з початку року майже 6,5 тис. господарств отримали 31,5 млрд грн доступних кредитів за програмою "5-7-9".

За грантовою програмою єРобота видано понад 1 млрд грн безповоротних грантів на висадку нових садів і створення теплиць.

Окрім того, уряд допомагає аграріям на деокупованих територіях, виплачуючи по 8 тис. грн безповоротної допомоги за кожен гектар для фермерів, які обробляють до 120 гектарів.

Працює програма компенсації аграріям за купівлю сільгосптехніки українського виробництва. За перші 4 місяці роботи цієї програми придбано вже понад 850 одиниць техніки на більш ніж 900 млн грн. Держава компенсувала 153 млн грн.

"Ринок розмінування сільгоспземель теж набирає обертів. Вже маємо заявки на розмінування майже 5 тисяч ділянок загальною площею понад 21 тис. гектарів. Відбуваються перші аукціони в системі Prozorro", - поінформував Шмигаль.