Через негоду без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у шести областях, – Укренерго
Через негоду без світла залишаються 137 населених пунктів у 6 областях України. Водночас в Одесі застосовують графіки погодинних відключень через мережеві обмеження
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
За даними компанії, в середу споживання електроенергії – на рівні звичайного робочого дня, дефіцит потужності відсутній і наразі не прогнозується.
"В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах завдяки стабілізації електропостачання в країні", - розповіли в Укренерго.
Там зазначили, що "через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені несприятливими погодними умовами (шквальний вітер), без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях". Ремонтні роботи тривають.
Обленерго не отримували на сьогодні лімітів споживання.
"В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами. Це призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі", - зауважили в компанії.
- 21 лютого негода пошкодила лінії електропередачі в низці регіонів України.
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