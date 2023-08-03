Через негоду без світла залишалися 32 населені пункти в 5 регіонах
У середу, 2 серпня, щонайменше 32 населені пункти залишилися без електроенергії через несприятливі погодні умови. На Харківщині відключалася магістральна лінія електропередачі 330 кВ
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"Через негоду короткотерміново відключалася магістральна лінія електропередачі 330 кВ у Харківській області. Споживачі не знеструмлювалися", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водночас знеструмлювалися 32 населених пункти в Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Сумській областях. Найбільше постраждала Київщина, де залишаються без світла 2 тисячі споживачів.
Ситуація у прифронтових регіонах
Російські терористи продовжують щоденно атакувати прифронтові та прикордонні регіони України.
За даними Міненерго, На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 18 населених пунктів. Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Загалом за добу енергетики заживили понад 17 тисяч споживачів. Більшість із них у Донецькій області.
Технологічні порушення
Зазначається, що внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися понад 6 тисяч споживачів у Дніпропетровській області. Наразі, за даними Міненерго, всіх заживлено.
Також через технологічні порушення за добу знеструмлювалися 15 населених пунктів у Запорізькій області. Наразі ведуться відновлювальні роботи.
- Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що наразі підстав підвищувати тарифи для населення немає.
- У серпні ще більше енергоблоків в Україні буде у ремонтах, тому виробництво електроенергії зменшиться, компенсувати це можна буде частково через імпорт електроенергії, а також економію споживачами, обмежувати споживання поки не прогнозується.
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