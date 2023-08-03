Через негоду без світла залишалися 32 населені пункти в 5 регіонах

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Через негоду короткотерміново відключалася магістральна лінія електропередачі 330 кВ у Харківській області. Споживачі не знеструмлювалися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас знеструмлювалися 32 населених пункти в Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Сумській областях. Найбільше постраждала Київщина, де залишаються без світла 2 тисячі споживачів.

Ситуація у прифронтових регіонах

Російські терористи продовжують щоденно атакувати прифронтові та прикордонні регіони України.

За даними Міненерго, На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 18 населених пунктів. Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.



Загалом за добу енергетики заживили понад 17 тисяч споживачів. Більшість із них у Донецькій області.

Технологічні порушення

Зазначається, що внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися понад 6 тисяч споживачів у Дніпропетровській області. Наразі, за даними Міненерго, всіх заживлено.

Також через технологічні порушення за добу знеструмлювалися 15 населених пунктів у Запорізькій області. Наразі ведуться відновлювальні роботи.