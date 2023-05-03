Через негоду в Руанді загинули вже понад 100 людей
Через тривалі потужні дощі кількість жертв зсувів та повеней у Руанді зросла до понад 100 осіб
Про це повідомляє BBC.
На цей час встановлено загибель 109 осіб, з них 95 - на заході країни та 14 - на півночі. Раніше місцева влада повідомляла про щонайменше 50 загиблих у результаті сильних дощів, які йшли в регіоні протягом усієї ночі.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що основні дороги в постраждалих провінціях, включаючи новий шлях, що тягнеться вздовж озера Ківу, "непридатні для використання через зсуви".
У віддалених районах досі тривають рятувальні роботи, тому кількість жертв може зрости.
- Цими вихідними Україну охоплять заморозки, у більшості регіонах пройдуть дощі.
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