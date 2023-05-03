Про це повідомляє BBC.

На цей час встановлено загибель 109 осіб, з них 95 - на заході країни та 14 - на півночі. Раніше місцева влада повідомляла про щонайменше 50 загиблих у результаті сильних дощів, які йшли в регіоні протягом усієї ночі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що основні дороги в постраждалих провінціях, включаючи новий шлях, що тягнеться вздовж озера Ківу, "непридатні для використання через зсуви".

У віддалених районах досі тривають рятувальні роботи, тому кількість жертв може зрости.