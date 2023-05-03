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Через негоду в Руанді загинули вже понад 100 людей

3 травня, 2023 середа
13:40
Світ

Через тривалі потужні дощі кількість жертв зсувів та повеней у Руанді зросла до понад 100 осіб

Про це повідомляє BBC.

На цей час встановлено загибель 109 осіб, з них 95 - на заході країни та 14 - на півночі. Раніше місцева влада повідомляла про щонайменше 50 загиблих у результаті сильних дощів, які йшли в регіоні протягом усієї ночі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що основні дороги в постраждалих провінціях, включаючи новий шлях, що тягнеться вздовж озера Ківу, "непридатні для використання через зсуви".

У віддалених районах досі тривають рятувальні роботи, тому кількість жертв може зрости.

  • Цими вихідними Україну охоплять заморозки, у більшості регіонах пройдуть дощі. 
негода
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2023, середа
3 травня
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