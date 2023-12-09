Через нерівність в оплаті праці: 9 тис. жінок подали позов до суду проти компанії Disney

Про це пише Variety.

Зазначається, що цей позов є найбільшим із сертифікованих у каліфорнійському Законі про рівну оплату праці, який забороняє працівникам отримувати меншу платню за однакову роботу залежно від статі.

Адвокатка Disney Феліція Девіс стверджувала, що позивачі прагнуть порівняти зарплати в тисячах робочих груп, які відображають децентралізовані рішення менеджерів.

Натомість компанія висловила розчарування в письмовій заяві: "Ми розчаровані рішенням суду щодо вимог Закону про рівну оплату праці та розглядаємо наші варіанти".

Обидві сторони найняли експертів, щоб довести або спростувати гендерний розрив в оплаті праці. Адвокатка позивачок Лорі Андрус сказала, що стартова оплата в усьому класі для жінок на 2% нижча, ніж для чоловіків.