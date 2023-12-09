Через нерівність в оплаті праці: 9 тис. жінок подали позов до суду проти компанії Disney
У п'ятницю, 8 грудня, суд затвердив колективний позов, у якому стверджується, що компанія Disney заплатила 9 тис. жінок менше, ніж їхнім колегам-чоловікам
Про це пише Variety.
Зазначається, що цей позов є найбільшим із сертифікованих у каліфорнійському Законі про рівну оплату праці, який забороняє працівникам отримувати меншу платню за однакову роботу залежно від статі.
Адвокатка Disney Феліція Девіс стверджувала, що позивачі прагнуть порівняти зарплати в тисячах робочих груп, які відображають децентралізовані рішення менеджерів.
Натомість компанія висловила розчарування в письмовій заяві: "Ми розчаровані рішенням суду щодо вимог Закону про рівну оплату праці та розглядаємо наші варіанти".
Обидві сторони найняли експертів, щоб довести або спростувати гендерний розрив в оплаті праці. Адвокатка позивачок Лорі Андрус сказала, що стартова оплата в усьому класі для жінок на 2% нижча, ніж для чоловіків.
- Компанія Walt Disney зосереджує свої зусилля на вивченні нових технологій, щоб оптимізувати свої процеси та знизити витрати, тому створила робочу групу.
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