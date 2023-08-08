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Головна Технології Disney створила групу для вивчення ШІ та зменшення витрат

Disney створила групу для вивчення ШІ та зменшення витрат

8 серпня, 2023 вiвторок
17:43
Технології Disney

Компанія Walt Disney зосереджує свої зусилля на вивченні нових технологій, щоб оптимізувати свої процеси та знизити витрати, тому створила робочу групу

Про це інформує Reuters.

За даними джерел, група, запущена на початку цього року до страйку голлівудських письменників, має на меті розробляти програми штучного інтелекту власними силами та формувати партнерські відносини зі стартапами.

Повідомляється, що компанія показує свою зацікавленість у штучному інтелекті та машинному навчанні, шукаючи 11 кандидатів з досвідом у цих галузях. Вакансії охоплюють майже всі аспекти компанії, включаючи Walt Disney Studios, тематичні парки, інженерну групу Walt Disney Imagineering, телебачення під брендом Disney та рекламну команду, яка прагне створити рекламну систему «наступного покоління» на основі штучного інтелекту, згідно з описами вакансій.

Представник Disney відмовився від коментарів. Однак, за словами одного з джерел, внутрішнього адвоката компанії, який говорив анонімно, застарілі медіакомпанії, такі як Disney, повинні досліджувати штучний інтелект або ризикувати старінням, а з часом буде реалізована економія коштів.

Ще одне джерело, колишній співробітник дослідницького підрозділу The Walt Disney Company - Disney Imagineer, який відмовився назватися зазначив, що штучний інтелект може покращити обслуговування клієнтів та створити нові взаємодії у парках Disney. Машинне навчання, галузь ШІ, яка дає комп’ютерам можливість навчатися без програмування, дозволяє системам зору розпізнавати та орієнтуватися в об’єктах у своєму середовищі. Він вважає, що робот Baby Groot буде взаємодіяти з гостями у майбутньому.

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Новини
Світ
штучний інтелект
США
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