Через несправний котел на Полтавщині загинули люди
У Полтавській області троє людей загинули через отруєння чадним газом
Про це із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій повідомляє Еспресо.TV.
"25 грудня о 20:15 у смт Скороходове Полтавського району у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, в результаті отруєння чадним газом (попередньо несправність газового котла), загинуло 3 особи", - йдеться в повідомленні.
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Рятувальниками залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.
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