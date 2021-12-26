Через несправний котел на Полтавщині загинули люди

Про це із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій повідомляє Еспресо.TV.

"25 грудня о 20:15 у смт Скороходове Полтавського району у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, в результаті отруєння чадним газом (попередньо несправність газового котла), загинуло 3 особи", - йдеться в повідомленні.



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Рятувальниками залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.



