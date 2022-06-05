Через нестачу українського зерна в Африці спалахнуть нові війни, - глава МЗС Італії Ді Майо

Про це повідомляє The Business Tribune.

"Світова хлібна війна вже почалася, і ми маємо її зупинити. Ми ризикуємо політичною нестабільністю в Африці, поширенням терористичних організацій, переворотами: до цього може призвести зернова криза, яку ми переживаємо", - сказав Ді Майо.

Він додав, що Путін "має якнайшвидше досягти мирної угоди, яка також включає угоду щодо зерна, наприклад угоду про припинення вогню, що дозволить нам евакуювати жінок, мирних жителів та дітей, які знаходяться під російськими бомбами на Сході України".

"Те, що ми робимо, - це робота над тим, щоб Росія розблокувала експорт пшениці через українські порти, бо тепер ми самі ризикуємо тим, що в Африці спалахнуть нові війни", - додав Ді Майо.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Кіпру Нікос Нуріс зазначив, що через блокування Росією експорту українського зерна може статись продовольча криза, яка загрожує новою хвилею міграції з Африки та Близького Сходу.

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