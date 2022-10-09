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Через невдачі на фронті ворог може переорієнтуватися на внутрішні диверсії, – ОК "Південь"

9 жовтня, 2022 неділя
06:49
Військові новини ППО

За добу 8 жовтня ЗСУ знищила три ворожі склади з боєприпасами та пункт управління на Херсонщині, але українцям треба бути готовими до внутрішніх диверсій

Про це попереджає Оперативне командування "Південь" у підсумках за 8 жовтня.  

За даними ОК "Південь", на південнобузькому напрямку обстановка залишається складною та динамічною у розвитку. Сили оборони тримають контроль над ситуацією і змушують противника відступати.

Противник обороняється та намагається утримувати захоплені території та не допускати розвитку наших активностей.

Продовжує повітряну розвідку, збираючи дані про положення військ, місця знаходження важливих стратегічних об’єктів, для корегування вогню на ураження. Два ворожих безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" збили над Миколаївщиною та Одещиною.

Активними були і дрони-камікадзе. Два дрони-самовбивці намагалися атакувати Миколаївський район, але були знищені силами протиповітряної оборони, а ще п’ять  "Shahed-136" атакували Нікополь, влучивши і зруйнувавши приватний будинок, пірс, пошкодивши ще кілька приватних обійсть, лінії електропередач, спровокувавши займання очерету. Наслідки ударів оперативно взято під контроль, пожежу ліквідовано. Постраждалих нема.

Важкою артилерією рашисти вдарили по промисловій зоні Марганецької громади. Пошкоджено промислову будівлю. Без людських втрат.

Ворожа авіація 4 рази атакувала позиції Сил оборони, а наші авіатори відповіли десятьма ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, по системах протиповітряної оборони ворога на Бериславщині і в Баштанському районі Миколаївщини.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань, за результатами яких вже підтверджено, що вороже військо схудло на 83 рашисти, чотири танки,  гаубиці "Мста-Б", два міномети 120-го калібру, сім одиниць авто-бронетехніки.
Пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати  "Піон", інша авто-бронетехніка.

Знищено три склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та один пункт управління в Каховському.

Вороже корабельне угруповання в Чорному морі продовжує маневри в тому самому районі укриття і від наших ракет, і від шторму. Кількість кораблів зменшилась на один вдк, зараз їх 13. Напоготові лишаються два надводних та два підводних ракетоносії з 24 "Калібрами". На чергуванні також один десантний катер.

Морські коридори працюють в рамках зернової угоди, забезпечені Силами оборони та міжнародними гарантіями.

"Загрози – залишаються: і ракетні удари, і застосування дронів-камікадзе, і обстріли в районах досягання ворожої зброї. Дотримуйтесь алгоритму дій оперативно і чітко, не нехтуйте укриттям і правилом двох стін. Диверсійна робота ворожих агентів також продовжується, значить не можна втрачати пильності. Позбавлений успіхів на фронті, ворог може переорієнтуватися на внутрішні диверсії. Не дозволяйте розхитувати ваші нерви та ситуацію в країні. Будьте пильні і свідомі, довіряйте тільки перевіреним достовірним джерелам інформації, неперевірену і недостовірну – не сприймайте і не поширюйте, як і відомості про ворожі влучання, про дії та розташування наших підрозділів", – попереджають в оперативному командуванні.  

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