Через невдачі на Луганщині, окупанти відновили обстріли Харкова, - Залужний

Про це він повідомив у telegram.

"Зазнаючи невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова, що вимагає від нас адекватних дій", - сказав Залужний.

За його словами росіяни зосередили зусилля на півночі Луганської області. Вони застосовують артилерію і мають десятикратну перевагу.

"Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєверодонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника", - повідомив головнокомандувач.

Залужний сказав, що на деяких ділянках ЗСУ перейшли до контрнаступу.

"Збройні сили РФ продовжують обстрілювати артилерією та мінометами підрозділи наших сил оборони у Чернігівській та Сумській областях. Ми ведемо вогонь у відповідь. На окремих напрямках ми перейшли до контрнаступальних дій", - повідомив він.

Станом на 12 червня маємо ширину фронту 2450 км, на 1105 км ведуться активні бойові дії. Залужний вкотре закликав американського колегу якнайшвидше допомогти Україні отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм.

Під час вечірнього звернення Зеленський сказав, що РФ ще в червні може мати 40 тис. загиблих, вони спробують кинути на Донбас строковиків та приховано мобілізованих.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні сили України відбили атаки росіян в районі Бахмуту та тримають Сєверодонецьк. Окупанти обстрілюють позиції українських захисників вздовж лінії зіткнення.

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