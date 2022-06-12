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Головна війна з Росією Окупантам не дають наблизитися до Бахмута, тривають бої за Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ

Окупантам не дають наблизитися до Бахмута, тривають бої за Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ

12 червня, 2022 неділя
19:02
війна з Росією На фото Збройні сили України

Збройні сили України відбили атаки росіян в районі Бахмуту та тримають Сєверодонецьк. Окупанти обстрілюють позиції українських захисників вздовж лінії зіткнення

Про це йдеться в оперативні інформації від Генштабу ЗСУ.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. У Сєверодонецьку росіяни застосовували ствольну та реактивну артилерію. Ворог намагається подолати опір українських військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали. При спробі відновити штурм в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав відсіч українських захисників та відійшов.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.

Окупанти обстріляли Чернігівську, Сумську та Харківську область. На Слобожанському напрямку відбуваються активні бойові дії. Ворог намагається покращити тактичне положення та зайняти кращі оборонні позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілює позиції ЗСУ, щоб не допустити перегрупування підрозділів. На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та також обстрілюють підрозділи Сил оборони. 

  • Уранці 12 червня на Харківщині росіяни обстріляли з артилерії Богодухівський район і пошкодили низку будинків. 
  • У Сєверодонецьку на Луганщині нацгвардієць збив безпілотник РФ "Орлан-10" першим пострілом із зенітного ракетного комплексу "Ігла".
  • На Дніпропетровщині 12 червня росіяни вбили жінку, зруйнували будинок і спричинили пожежу в парку.

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