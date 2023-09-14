Через обстріли РФ без світла залишається частина жителів 5 областей

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У Донецькій області через пошкодження повітряної лінії електропередачі 110 кВ було обмежено генерацію. Однак проблему вдалося усунути менш ніж за годину.

Також в області через бойові дії знеструмлювалися близько 12 тисяч споживачів у 9 населених пунктах.

Через ворожі артобстріли без світла були близько 100 абонентів поблизу Нікополя у Дніпропетровській області. Наразі усіх заживлено.

"Залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях", - повідомили в Міненерго й зазначили, що ремонтні бригади стають до роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.

У Херсоні відновили 3 трансформаторних підстанції та заживили понад 400 споживачів, відключених після підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. По місту залишаються знеструмленими близько 7,5 тисячі споживачів. Відновлювальні роботи тривають.