Через обстріли РФ знеструмлено частину жителів 6 областей, на Харківщині пошкоджено газогін
Через ворожі обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській і Чернігівській областях
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Через ворожі обстріли пошкоджено мережі у трьох районах Харківської області. Зокрема, пошкоджено повітряну лінію 110 кВ, що призвело до знеструмлення 9 тисяч споживачів", - ідеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що ремонтні роботи вже розпочато.
Також у Куп’янському районі Харківщини внаслідок обстрілу з території Росії пошкоджено газогін.
"Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях", - розповіли в Міненерго.
Також там повідомили про вимкнення міждержавної повітряної лінії електропередачі 110 кВ з Молдовою. Лінію було повернуто до роботи в автоматичному режимі.
"Також короткостроково вимикалася повітряна лінія 330 кВ у Кіровоградській області. Знеструмлення споживачів не було, лінію заживили в автоматичному режимі", - зазначили у Галущенка.
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