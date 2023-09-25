Через обстріли РФ знеструмлювалася підстанція на Херсонщині: ситуація в енергосистемі
На Херсонщині через обстріли було пошкоджено повітряну ЛЕП, через що на дві години знеструмлювалася підстанція 150 кВ, яка живить кілька тисяч споживачів
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"У Херсонській області через обстріли пошкоджено повітряну лінію електропередачі 150 кВ. У результаті на дві години знеструмлювалася підстанція 150 кВ, яка живить кілька тисяч побутових споживачів", - ідеться у повідомленні.
Також без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській і Чернігівській областях. Бригади енергетиків працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.
Водночас у Херсоні без світла залишаються близько 3 тис. споживачів, яких було знеструмлено через затоплення, спричинене підривом Каховської ГЕС.
В Одеській області внаслідок нічної атаки окупантів пошкоджено мережі, знеструмлено понад 1 тис. споживачів. Ремонтні роботи тривають.
Знеструмлення з інших причин
"Через грозовий фронт у Закарпатській області відключалася міждержавна повітряна лінія електропередачі 110 кВ. Місце пошкодження виявлено на території Угорщини, за три години лінію повернуто в роботу", - повідомили в Міненерго.
Генерація, імпорт та експорт
Наразі генерація повністю покриває потреби споживачів.
Як зазначили в Укренерго, на понеділок заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 220 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 99 МВт.
"Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 390 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 389 МВт", - повідомили в компанії.
- 21 вересня через масований обстріл РФ були пошкоджені енергооб’єкти в західних і центральних регіонах України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.34Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе