Через обстріли РФ знеструмлювалася підстанція на Херсонщині: ситуація в енергосистемі

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"У Херсонській області через обстріли пошкоджено повітряну лінію електропередачі 150 кВ. У результаті на дві години знеструмлювалася підстанція 150 кВ, яка живить кілька тисяч побутових споживачів", - ідеться у повідомленні.

Також без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській і Чернігівській областях. Бригади енергетиків працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.

Водночас у Херсоні без світла залишаються близько 3 тис. споживачів, яких було знеструмлено через затоплення, спричинене підривом Каховської ГЕС.

В Одеській області внаслідок нічної атаки окупантів пошкоджено мережі, знеструмлено понад 1 тис. споживачів. Ремонтні роботи тривають.

Знеструмлення з інших причин

"Через грозовий фронт у Закарпатській області відключалася міждержавна повітряна лінія електропередачі 110 кВ. Місце пошкодження виявлено на території Угорщини, за три години лінію повернуто в роботу", - повідомили в Міненерго.

Генерація, імпорт та експорт

Наразі генерація повністю покриває потреби споживачів.

Як зазначили в Укренерго, на понеділок заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 220 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 99 МВт.

"Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 390 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 389 МВт", - повідомили в компанії.