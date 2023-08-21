Через переплати військовим державі завдано збитків на 5,3 млн грн: ексначальнику прикордонного загону повідомили про підозру

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідств, підозрюваний із березня до липня 2022 року під час тимчасової окупації Херсонщини не перевіряв наявність на службі особового складу прикордонного загону.

Військовослужбовцям незаконно нарахували та виплатили збільшену додаткову грошову винагороду, хоча вони були відсутні у частині та не виконували завдання із захисту нацбезпеки й оборони, стримування збройної агресії.

Через це, як повідомляють прокурори, державі завдано збитків на загальну суму 5,3 млн грн.

Колишньому начальнику Херсонського прикордонного загону Південного регіонального Управління ДПСУ повідомили про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України)

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.