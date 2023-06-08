Про це Укрінформу сказав міський голова Олешок Євген Рищук.

"Уже є жертви – потопельники, вони почали масово спливати", – повідомив він.

За його інформацією, наразі йому відомо, що у лікарню сьогодні привезли вісім тіл. Також свідки повідомили про те, що на одній із вулиць через вікно будинку видно тіло, що плаває.