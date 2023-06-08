Через підрив Росією Каховської ГЕС в окупованих Олешках потонули щонайменше 8 людей, – мер
Через підрив Росією Каховської ГЕС в окупованих Олешках Херсонської області потонули щонайменше вісім людей. Їхні тіла 8 червня привезли до лікарні
Про це Укрінформу сказав міський голова Олешок Євген Рищук.
"Уже є жертви – потопельники, вони почали масово спливати", – повідомив він.
За його інформацією, наразі йому відомо, що у лікарню сьогодні привезли вісім тіл. Також свідки повідомили про те, що на одній із вулиць через вікно будинку видно тіло, що плаває.
- Раніше мер Олешок повідомляв про трьох загиблих унаслідок затоплення населеного пункту. Окупанти не дозволяли мешканцям евакуюватись.
- 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Докладно про це читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе