Через попередження Роскомнагляду: російська "Новая газета" зупиняє роботу до кінця війни в Україні
Російська "Нова газета" оголосила про зупинку роботи у друкованому та онлайн форматі
Про це йдеться у заяві видання.
"Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду. Після цього ми зупиняємо випуск газети на сайті, у мережах та на папері - до закінчення "спеціальної операції на території України". З повагою, редакція "Новой газеты", - йдеться в повідомленні.
27 березня президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістам кількох російських видань. Серед них, була і "Новая газета".
Роскомнагляд заборонив публікацію інтерв'ю на території РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе