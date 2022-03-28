Через попередження Роскомнагляду: російська "Новая газета" зупиняє роботу до кінця війни в Україні

Про це йдеться у заяві видання.



"Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду. Після цього ми зупиняємо випуск газети на сайті, у мережах та на папері - до закінчення "спеціальної операції на території України". З повагою, редакція "Новой газеты", - йдеться в повідомленні.

27 березня президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістам кількох російських видань. Серед них, була і "Новая газета".

Роскомнагляд заборонив публікацію інтерв'ю на території РФ.