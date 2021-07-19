Через порушення карантину: з Австралії депортують британську журналістку

Про це повідомляє АВС, передає Радіо Свобода.

Журналістка прибула в країну для участі у реаліті-шоу Big Brother VIP. Але її виключили з шоу після відео, де Гопкінс розповіла, як порушує карантин.

У відео, яке Гопкінс оприлюднила в Instagram, вона розповіла, що "лякає" обслуговуючий персонал готелю, відчиняючи їм двері "гола без маски". Пізніше вона видалила відео.

Заява Гопкінс викликала обурення з боку урядовців та опозиційних політиків, а також австралійці, які через епідемічні обмеження не мають можливості повернутися додому з-за кордону.

Міністр внутрішніх справ Карен Ендрюс повідомила ABC News Breakfast, що Гопкінс депортують. Вона додала, що заява Гопкінс була "ляпасом всім австралійцям, які зараз перебувають у ізоляції"