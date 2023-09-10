Через повномасштабне вторгнення понад 150 тисяч харків'ян лишились без даху над головою

Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що з 5 тисяч зруйнованих будинків 500 зовсім не підлягають відновленню.

Терехов також повідомив, що за минулий рік вдалося відбудувати 200 будинків, ще 60 наразі перебувають у роботі. За планом, їх мають закінчити до початку опалювального сезону.

"На все це коштів не вистачає, не все залежить від нас, а ще й від фінансових можливостей, людських ресурсів", - зазначив мер.