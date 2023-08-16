У Харкові прогриміли вибухи
Уранці 16 серпня у місті Харків пролунали вибухи. Зафіксували "шахеди"
Про це повідомляють "Суспільне" та Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.
"У Харкові чутно звуки вибухів", - написали кореспонденти.
Синєгубов зазначив, що у Харківському районі зафіксували ворожі Shahed.
"Дякуємо силам ППО", - написав очільник ОВА.
Раніше він звертався до жителів міста: "До уваги жителів Харкова: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги". Відбій небезпеки у місті припав на 09:14.
До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що група ударних БПЛА прямує до Харкова.
- У ніч з 15 на 16 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "Шахед" для обстрілу Одеської, Миколаївської та Харківської областей. Ворог атакував селище Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області, пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. За попередніми даними, потерпілих немає.
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