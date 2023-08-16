У Харкові прогриміли вибухи

Про це повідомляють "Суспільне" та Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

"У Харкові чутно звуки вибухів", - написали кореспонденти.

Синєгубов зазначив, що у Харківському районі зафіксували ворожі Shahed.

"Дякуємо силам ППО", - написав очільник ОВА.

Раніше він звертався до жителів міста: "До уваги жителів Харкова: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги". Відбій небезпеки у місті припав на 09:14.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що група ударних БПЛА прямує до Харкова.