Через повторний обстріл телевежі у Харкові регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції

Про це повідомляє Держкомспецзв'язку, - інформує Еспресо.TV.



Мешканців закликають скористатися альтернативними каналами отримання об'єктивної інформації (у кого є така можливість).



Держкомспецзв'язку також радить, окрім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів.



Зокрема, на супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна.



Також переглядати українські канали можна на Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео - якість - 360р або 480р - цього буде достатньо).



Отримати інформацію можна також на ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.



Держкомспецзв'язку нагадує, що Дія TV транслює телемарафон UAразом, де 24/7 висвітлюється війна росії проти України. Кожен може безкоштовно, в реальному часі, слідкувати за подіями.



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