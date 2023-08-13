Через російську агресію вже загинули 500 українських дітей

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За їхніми даними, загалом після повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждали більше ніж 1597 дітей. Станом на ранок 13 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів загинули 500 дітей та понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці також зазначили, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 298, Київській - 129, Херсонській - 118, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 94, Чернігівській - 71 та Луганській - 67.