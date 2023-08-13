Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Через російську агресію вже загинули 500 українських дітей

Через російську агресію вже загинули 500 українських дітей

13 серпня, 2023 неділя
11:15
Війна з Росією діти, війна

Станом на неділю, 13 серпня, внаслідок російської збройної агресії в Україні загинули 500 дітей. Від атак по українських містах поранення отримали ще понад тисяча неповнолітніх

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За їхніми даними, загалом після повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждали більше ніж 1597 дітей. Станом на ранок 13 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів загинули 500 дітей та понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці також зазначили, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 298, Київській - 129, Херсонській - 118, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 94, Чернігівській - 71 та Луганській - 67.

  • Ще у березні 2023 року кількість загиблих дітей через війну в Україні становила 466, а поранених було 943.

Україна
Росія
російська армія
тероризм
окупанти
злочини проти людства
Офіс генпрокурора
Читайте також:
Дмитро Кулеба
12 серпня, 2023 субота
Кулеба попередив українців про важку осінь: що відомо
Кримський міст
12 серпня, 2023 субота
Нічна атака Криму: окупанти заявляють про 20 дронів та роботу ППО
світ, міжнародний огляд
Автор Юлія Осим
12 серпня, 2023 субота
"Серпневе прокляття" Росії повертається, між Україною й Польщею зростає напруга, у Китаю свої причини для мирних переговорів. Акценти світових ЗМІ 12 серпня
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.97
    Купівля 36.97
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
13 серпня
11:11
Огляд
міжнародний огляд
ЗСУ досягли тактично значущих успіхів, у Росії вчитимуть "нову" історію, що з лідером "Вагнера" Пригожиним. Акценти світових ЗМІ 13 серпня
11:02
кримський міст
"Не просто ж так перекривають рух": у Повітряних силах прокоментували вибухи біля Кримського мосту
10:43
смертельна ДТП
В Австрії сталася ДТП за участі мікроавтобуса з українцями: четверо загиблих, серед них двоє дітей
10:32
Ексклюзив
До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
В Маріуполі постійно проходить ротація представників ФСБ, що призводить до нових хвиль зачисток, - Андрющенко
10:21
Джошуа нокаутував Хеленіуса у другому бою після поразок від Усика
Джошуа нокаутував Хеленіуса у другому бою після поразок від Усика
10:16
Ексклюзив
Віталій Портников
Сьогодні руйнується ще один важливий міф, з яким варто попрощатися, - Портников
10:04
OPINION
Олександр Антонюк
"Морський бій" в Чорному морі — це невідворотна реальність
09:58
Оновлено
Маріуполь
Перестрілка між військовими РФ та кадировцями поблизу Маріуполя: є загиблі серед цивільних
09:44
Херсонщина
За добу Росія обстріляла 9 областей України: одна людина загинула, 16 поранено. Ситуація в регіонах
09:34
ЧВК Вагнер
Британська розвідка розповіла, хто може фінансувати ПВК Вагнера
09:07
КНДР, Північна Корея
Рада Безпеки ООН тимчасово зняла частину санкцій з Північної Кореї
08:45
Шахтарі
Під загрозою знеструмлення перебувають декілька шахт на Луганщині, - ОВА
08:26
Оновлено
лісові пожежи на Мауї, Гаваї, 9 серпня 2023 р
Найсмертоносніша лісова пожежа на Гаваях: кількість загиблих зросла до 89
08:02
OPINION
Ольга Лень
У Росії відродять ГУЛаг
07:55
Оновлено
втрати ворога
Росія втратила за добу в Україні 560 військових, 3 танки і 5 засобів ППО, - Генштаб
07:44
У Нігерії обвалилася мечеть
У Нігерії обвалилася мечеть: семеро вірян загинули, ще декількох поранено
07:25
Безпілотна система Luna
Німецька Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna , - Reuters
07:00
ЗСУ
ISW: ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області, проте це ще не плацдарм
06:20
Літак із Норвегії на шляху до Туреччини випадково залетів у повітряний простір України
Літак із Норвегії на шляху до Туреччини випадково залетів у повітряний простір України, – ЗМІ
00:35
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга
"Реал" впевнено переміг "Атлетик" у 1-му турі Ла Ліги. Лунін відстояв "на нуль"
00:23
"Баварія", Гаррі Кейн
Зірка збірної Англії Кейн невдало дебютував за "Баварію"
2023, субота
12 серпня
22:48
ЗСУ
ЗСУ відбили території на Таврійському напрямку
22:36
Азербайджан
Азербайджан передасть Україні обладнання для розмінування, - Зеленський
22:02
Франція вперше почала постачати газ у Німеччину
В українські підземні сховища вже закачали понад 12,3 млрд кубів газу
21:57
Руслан Малиновський (ліворуч)
Трансфер Малиновського: українець зацікавив клуб АПЛ
21:38
Кріштіану Роналду, "Аль-Наср"
Роналду оформив дубль та допоміг "Аль-Насру" у меншості виграти арабську Лігу чемпіонів
21:36
Путін: "Вона потонула"
"Вона потонула". Цього дня пішла на дно російська субмарина "Курськ"
21:27
Ексклюзив
Віталій Портников
Перерізання певних логістичних маршрутів ворога може змінити хід війни, - Портников
21:18
Кепа Аррісабалага
"Реал" після заяви про довіру до Луніна підписав нового воротаря
21:10
на фото: прикордонний знак на острові Зміїний
Відновлено історичну справедливість: на Зміїному встановили український прикордонний знак
21:01
Даяна Ястремська
Українка Ястремська вперше за 4 роки виграла турнір WTA
20:56
Ексклюзив
гроші для ЗСУ
Кошти з військового ПДФО треба спрямовувати переважно на потреби безпеки й оборони, - нардеп Безгін
20:54
на фото: поштова марка "Нескорений Південь"
"Нескорений Південь": в Одесі презентували нову марку, присвячену прикордонникам
20:47
Український військовий, ЗСУ
Диверсанти намагались прорвати кордон України на Сумщині. Військові відбили атаку
20:29
Оновлено
Олександр Зубков (ліворуч), Верес - Шахтар
УПЛ: результати і розклад усіх матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу
20:19
Артем Довбик, "Жирона", Ла Ліга
Довбик забив дебютний гол і в дуеті з Циганковим врятував "Жирону" від поразки у 1-му турі Ла Ліги
20:08
Стрічка "Степне" української режисерки Марини Вроди
Фільм "Степне" Марини Вроди отримав приз за найкращу режисуру на кінофестивалі у Локарно
20:01
OPINION
Олексій Панич
Колоніалізми бувають різними
19:46
на фото: ЗСУ
Сили оборони стримують наступ росіян в районах Кліщіївки та Білої Гори на Донеччині, - Генштаб
19:36
на фото: українські рятувальники, які вирушили у Словенію
51 боєць ДСНС, 19 одиниць техніки: прем'єр Словенії зустрів рятувальну місію з України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV