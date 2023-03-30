Кількість загиблих українських дітей унаслідок російської війни збільшилася до 466
Станом на ранок 30 березня відомо, що унаслідок повномасштабної війни Росії в Україні загинуло щонайменше 466 дітей та понад 943 зазнали уражень
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 30 березня 2023 року більше ніж 1409 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 466 дітей загинуло та понад 943 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.
Ці дані не остаточні, адже триває робота з їх встановлення інформації про дітей у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 446, Харківщині - 273, Київщині - 127, Херсонщині - 94, а також у Запорізькій області - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 66.
Учора 29 березня легківка на польовій дорозі наїхала на російську міну в місті Барвінкове Ізюмського району Харківської області. Унаслідок вибуху загинув 16-річний хлопець.
Через обстріли рашистів пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 438 зруйновані повністю.
- 23 березня, в Куп'янському районі Харківської області на ворожій міні підірвався цивільний чоловік. Унаслідок отриманих травм він загинув.
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