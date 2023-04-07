Через шторм росіяни завели всі ракетоносії в пункти базування

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Зважаючи на розвиток оперативної обстановки, загроза ракетних або дронових ударів не виключена. Хоча, активності ворожої авіації поки не спостерігається, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не варто. Бережіть себе, адже нам ще країну відроджувати!", - пише ОК.

В Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму.

Усі ракетоносії через потужний шторм заведені в пункти базування.