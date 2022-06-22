Через сходження вагона в Україні затримуються низка потягів

Про це інформує Укрзалізниця.

У компанії надали перелік потягів, що затримуються.

№ 18/17 Львів — Харків;

№ 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;

№ 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;

№ 60/59 Чоп — Київ;

№ 32/31 Перемишль — Запоріжжя;

№ 92/91 Львів — Київ;

№ 2/1 Івано-Франківськ — Харків;

№ 12/11 Львів — Одеса;

№ 82/81 Ужгород — Київ;

№ 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;

№ 56/55 Рахів — Київ; № 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.

"Час затримки можна відстежувати на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини. Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється", - переконують в УЗ.

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