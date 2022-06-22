Через сходження вагона в Україні затримуються низка потягів
У результаті сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я — Красне, очікуються затримки низки пасажирських поїздів
Про це інформує Укрзалізниця.
У компанії надали перелік потягів, що затримуються.
№ 18/17 Львів — Харків;
№ 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;
№ 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;
№ 60/59 Чоп — Київ;
№ 32/31 Перемишль — Запоріжжя;
№ 92/91 Львів — Київ;
№ 2/1 Івано-Франківськ — Харків;
№ 12/11 Львів — Одеса;
№ 82/81 Ужгород — Київ;
№ 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;
№ 56/55 Рахів — Київ; № 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.
"Час затримки можна відстежувати на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини. Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється", - переконують в УЗ.
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