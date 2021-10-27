Через сходження вагонів на Житомирщині ряд поїздів затримується. СПИСОК

Про це Укрзалізниця повідомила у Facebook.

“Поїзди далекого сполучення, які прямували у напрямку Козятина та зворотно, наразі курсуватимуть через Фастів — Житомир — Бердичів”, - йдеться в повідомленні.

Швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №716 Перемишль — Київ та поїзд №29/30 Київ — Ужгород курсуватимуть через Коростень та Шепетівку.

Також в Укрзалізниці попередили, про можливе запізнення таких поїздів:

№134/133 Рахів — Миколаїв;

№772/771 Хмельницький — Київ;

№88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№138/137 Хмельницький — Лисичанськ;

№769/770 Київ — Кам'янець-Подільський;

№357/758 Київ — Рахів;

№867/868 Київ — Гречани;

№13/113-14/114 Київ — Солотвино, Чоп;

№145/146 Київ — Ізмаїл;

№29/30 Київ — Ужгород;

№81/82 Київ — Ужгород;

№49/50 Київ — Трускавець;

№105/106 Київ — Одеса;

№41/42 Трускавець — Дніпро;

№42/41 Дніпро — Трускавець;

№130/150-129/149 Кременчук, Полтава — Івано-Франківськ, Ворохта;

№22/21 Трускавець — Харків;

№3/4 Ужгород — Запоріжжя;

№110/109 Львів — Херсон;

№139/140 Київ — Кам'янець-Подільський.

Зазначається, що середній час затримки — до 4 годин. Сходження вантажних вагонів з колії сталося 27 жовтня неподалік селища Чорнорудка. Порушено габарити двох колій.

