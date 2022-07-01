Про це заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

"На жаль, попри переважну підтримку держав-учасниць продовження важливої роботи, яку Координатор проєктів виконував протягом 23 років, консенсусу щодо продовження його мандату не було досягнуто через позицію РФ", - пояснив РАУ.

За словами Рау, Польща за головування в ОБСЄ докладатиме всіх зусиль, щоб зберегти досвід і знання, набуті Координатором проєктів в Україні, і забезпечити співпрацю ОБСЄ з Україною.

"Сьогодні, коли країна стикається з безпрецедентними викликами та труднощами через війну, наша підтримка важлива як ніколи", - наголосив Рау.

Діяльність Офісу координатора проєктів в Україні припиняється з 1 липня.

Раніше Велика Британія відмовила у візах делегації РФ, яка планувала взяти участь у липневій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ зупинити повноваження Росії, наголосивши, що в іншому випадку РФ зруйнує організацію.

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