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ОБСЄ через позицію РФ припиняє проєкти в Україні

1 липня, 2022 п'ятниця
16:46
Новини ОБСЄ

Через позицію Росії ОБСЄ ініціювала заходи щодо закриття Офісу координатора проєктів в Україні

Про це заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

"На жаль, попри переважну підтримку держав-учасниць продовження важливої роботи, яку Координатор проєктів виконував протягом 23 років, консенсусу щодо продовження його мандату не було досягнуто через позицію РФ", - пояснив РАУ.

За словами Рау, Польща за головування в ОБСЄ докладатиме всіх зусиль, щоб зберегти досвід і знання, набуті Координатором проєктів в Україні, і забезпечити співпрацю ОБСЄ з Україною.

"Сьогодні, коли країна стикається з безпрецедентними викликами та труднощами через війну, наша підтримка важлива як ніколи",  - наголосив Рау.

Діяльність Офісу координатора проєктів в Україні припиняється з 1 липня.

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ОБСЄ
війна з Росією
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