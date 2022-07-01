ОБСЄ через позицію РФ припиняє проєкти в Україні
Через позицію Росії ОБСЄ ініціювала заходи щодо закриття Офісу координатора проєктів в Україні
Про це заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.
"На жаль, попри переважну підтримку держав-учасниць продовження важливої роботи, яку Координатор проєктів виконував протягом 23 років, консенсусу щодо продовження його мандату не було досягнуто через позицію РФ", - пояснив РАУ.
За словами Рау, Польща за головування в ОБСЄ докладатиме всіх зусиль, щоб зберегти досвід і знання, набуті Координатором проєктів в Україні, і забезпечити співпрацю ОБСЄ з Україною.
"Сьогодні, коли країна стикається з безпрецедентними викликами та труднощами через війну, наша підтримка важлива як ніколи", - наголосив Рау.
Діяльність Офісу координатора проєктів в Україні припиняється з 1 липня.
- Раніше Велика Британія відмовила у візах делегації РФ, яка планувала взяти участь у липневій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ зупинити повноваження Росії, наголосивши, що в іншому випадку РФ зруйнує організацію.
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