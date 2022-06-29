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Росії надто довго потурали: Кулеба закликав ОБСЄ якнайшвидше зупинити повноваження РФ

29 червня, 2022 середа
15:57
Світ Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до ОБСЄ та закликав знайти спосіб зупинити повноваження Росії у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну та зазначив, що інакше РФ зруйнує саму ОБСЄ

Про це інформує Європейська Правда.

Дмитро Кулеба виступив на щорічній конференції ОБСЄ та почав промову із запитання, чому представник Росії досі посідає місце за столом організації після усіх злочинів, скоєних РФ.

Кулеба звернув увагу на те, як Росія підривала інструменти ОБСЄ - перешкодила продовженню роботи Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, коли не погодилася продовжити мандат та проігнорувала звернення України через спецмеханізм зниження ризиків ОБСЄ невдовзі перед вторгненням.

"Росії надто довго потурали, і тепер нам доводиться мати справу з монстром, який руйнує все на своєму шляху. Путін відкрито заявив свої агресивні плани відновлення радянської імперії - по суті, завоювання сусідніх суверенних держав. Члени російського політичного істеблішменту регулярно погрожують іншим країнам ядерними ударами. Нагадаю всім, що йдеться про одного з постійних членів Ради Безпеки ООН, якому світова спільнота доручила зберігати міжнародний мир і безпеку, а не руйнувати їх", - наголосив Кулеба. 

Він закликав Організація з безпеки і співробітництва в Європі з огляду на обставини знайти спосіб призупинити повноваження Росії. 

"Кажуть, в ОБСЄ немає відповідних механізмів. Що ж, тоді створіть таку процедуру і виженіть їх... ОБСЄ має зробити важкий вибір. Залишити все, як є, і дозволити Росії зруйнувати Організацію, або вжити заходів і знайти спосіб призупинити повноваження Росії. Формалізм тут не допоможе. У часи, коли на карту поставлене майбутнє безпекового порядку в Європі, необхідні рішучі дії. Якщо для цього потрібно створити прецедент, створіть його", - закликав МЗС України.

Кулеба також зазначив, що Україна прагне миру і ніколи не хотіла війни, але оскільки імперські цілі Путіна залишаються незмінними, переговори з ним стануть можливі лише після поразок РФ на полі бою.

"Я впевнений, що Україна переможе. Насправді перемога України в інтересах усіх, включно з ОБСЄ, тому що вона відновить мир, справедливість і безпеку в Європі. Питання в ціні, яку за це доведеться заплатити Україні і всій Європі", - додав він.

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Новини
ЄС
ОБСЄ
МЗС України
війна з Росією
Дмитро Кулеба
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