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Війна з Росією: хроніка
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Через війну Росії понад 300 мільйонів людей у світі опинилися на межі голоду, - Боррель

9 липня, 2022 субота
15:58
Світ Жозеп Боррель

Через загострення глобальної продовольчої кризи, яке спричинили Росія війною проти України, 323 мільйони людей опинилися на межі голоду

Про це заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Загарбницька війна Росії проти України різко загострює продовольчу кризу. Лише за два роки кількість людей у світі, які відчувають серйозну нестачу їжі, подвоїлася з 135 мільйонів до пандемії COVID-19 до 276 мільйонів на початку 2022 року та 323 мільйонів сьогодні", - сказав він.

Кожен шостий житель Землі, перебуває у вразливому становищі через "поєднання зростання цін на харчові продукти, зростання цін на енергоносії та погіршення фінансових умов".

"Ситуація може погіршитися. Росія блокує 20 мільйонів тонн зерна в українських сховищах. Це свідома спроба використати продовольство як зброю війни не лише проти України, а й проти найбільш вразливих країн світу", – наголосив він.

  • 7 липня радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко сказав, що перспективи розблокування українських портів до кінця війни Росії проти України немає. Він додав, що росіяни провокують голод у світі, адже не можуть висадити десант на територію України.

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Новини
війна з Росією
голод
Жозеп Боррель
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