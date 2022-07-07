Про це він розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Перспективи відкриття українських портів до завершення війни з Росією немає. Ми повинні чітко розуміти, що одеські порти не будуть відкриті, поки росіяни блокують Чорне море. Росіяни провокують голод у світі, щоб спричинити міграційну кризу у Європейському Союзі", - зазначив Денисенко.

Радник голови МВС додав, що росіяни провокують голод у світі, адже не можуть висадити десант на територію України.

"Росіяни не мають можливості висаджувати десант на територію Одещини чи Миколаївщини, тому що ми потопили крейсер "Москва" та знищили їхнє угруповання на острові Зміїному", - зауважив Вадим Денисенко.

4 липня речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що звільнення острова Зміїного відсунуло росіян на відстань 100-150 км в акваторії Чорного моря.

5 липня стало відомо, що Львівщину планують з’єднати євроколією з Польщею, щоб експортувати зерно до портів у Гданську. Того ж дня журналісти-розслідувачі з проєкту "Схеми" повідомили, що дані супутників підтверджують, що Росія вивозить крадене українське зерно в Туреччину. А президент Ердоган пообіцяв досягти згоди про "зернові коридори" через 7-10 днів.

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