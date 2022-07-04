Звільнення Зміїного відсунуло росіян на 100-150 км в акваторії Чорного моря, - речник штабу Одеської ОВА Братчук
Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що звільнення Збройними силами України острова Зміїного відсунуло російських окупантів на відстань 100-150 км в акваторії Чорного моря
Посадовець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Завдяки звільненню острова Зміїного рашистів вдалося відсунути, в тому числі й у акваторії Чорного моря, на відстань 100-150 км. Про таку відстань у березні ми могли тільки мріяти", - зазначив Братчук.
Речник штабу Одеської ОВА додав, що підготовки росіян до морської десантної операції не спостерігається.
"Ризик звичайно є, але будь-якої активності до підготовки морської десантної операції з боку російських окупантів немає", - зауважив Сергій Братчук.
- У міністерстві оборони США заявили, що острів Зміїний у Чорному морі було звільнено від росіян завдяки успішним діям українських військових.
- 3 червня депутат Одеської міської ради Петро Обухов розповів, що Одещина звільнена від російських окупантів після їхньої втечі з острова Зміїний і все, на що здатні росіяни - це ракетні удари.
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