Звільнення Зміїного відсунуло росіян на 100-150 км в акваторії Чорного моря, - речник штабу Одеської ОВА Братчук

Посадовець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Завдяки звільненню острова Зміїного рашистів вдалося відсунути, в тому числі й у акваторії Чорного моря, на відстань 100-150 км. Про таку відстань у березні ми могли тільки мріяти", - зазначив Братчук.

Речник штабу Одеської ОВА додав, що підготовки росіян до морської десантної операції не спостерігається.

"Ризик звичайно є, але будь-якої активності до підготовки морської десантної операції з боку російських окупантів немає", - зауважив Сергій Братчук.

У міністерстві оборони США заявили, що острів Зміїний у Чорному морі було звільнено від росіян завдяки успішним діям українських військових.

3 червня депутат Одеської міської ради Петро Обухов розповів, що Одещина звільнена від російських окупантів після їхньої втечі з острова Зміїний і все, на що здатні росіяни - це ракетні удари.

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