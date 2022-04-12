Через війну в Україні свої домівки залишили 4,8 мільйона дітей, - ООН

Про це повідомляє видання The National з посиланням на агентство ООН у справах дітей.



Мануель Фонтейн, керівник ЮНІСЕФ з питань надзвичайних ситуацій, сказав, що майже дві третини дітей в Україні були переміщені через війну. Також додав, що такого випадку він не бачив за 31 рік гуманітарної роботи.



"Вони змушені були залишити все – свої домівки, школи та, часто, членів сім’ї", – сказав Фонтейн.



За його словами, 2,8 мільйона дітей-переселенців перебувають в Україні і ще два мільйони – в інших країнах. Багато біженців виїхали до сусідніх країн, включаючи Польщу, Румунію та Угорщину. Посол України в ООН стверджував, що частину дітей вивезли на територію Росії. Сергій Кислиця повідомив, що Росія вивезла з України понад 121 тисячу дітей, переважно з міста Маріуполь.



Фонтейн сказав, що ЮНІСЕФ поки не має доступу, щоб "подивитися та перевірити, чи зможемо ми допомогти".



Також через війну зачиняють навчальні заклади, це вплинуло на 5,7 мільйона школярів і 1,5 мільйона студентів вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, станом на 9 квітня, кількість біженців, які виїхали з України з початку російського вторгнення, становить понад 4,5 мільйона осіб.