Через війну в Україні загинуло понад 5,5 тис. цивільних людей, - заступниця генсека ООН
Офіс верховного комісара з прав людини ООН зафіксував 5 614 вбитих та 7 946 поранених в Україні з 24 лютого
Про це на засіданні Радбезу ООН заявила заступниця генерального секретаря Організації Розмарі Дікарло, передає Еспресо.
"Ми бачимо, що найсерйозніші бої сконцентровані в районі Донбасу, на Півдні та на поруч з Харковом, але від цього страждають усі кутки України. Водночас дуже серйозні напади відбуваються завдяки БПЛА і про це повідомляється в окупованому Криму. Протягом останніх 181 день Офіс верховного комісара з прав людини зафіксував 5614 вбитих та 7946 поранених", - сказала вона.
Дікарло наголосила, що справжні цифри значно вищі.
"Переважна кількість жертв була через використання вибухових пристроїв. Ми зафіксували велику шкоду закладам охорони здоров'я та освіти. Обстріли військової інфраструктури - це військові злочини. Було зафіксовано 327 випадків незаконного утримання та викрадення представниками РФ на неконтрольованій території. 14 людей були знайдені мертвими або померли під час утримання - 13 чоловіків та одна жінка. Підтверджено 43 випадки сексуального насилля, пов'язаного з конфліктом, що переважено були скоєні ЗС РФ. Усі військовополонені мають бути захищеними гуманітарним правом. Червоний Хрест має мати доступ до всіх полонених, зокрема у РФ", - підсумувала заступниця генсека.
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