Через військову допомогу Росії США можуть посилити санкції проти КНДР

Про це на брифінгу в середу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда".

" Так само як ми використовуємо і будемо використовувати всі інструменти для протидії іранському постачанню зброї Росії, ми будемо робити те ж саме, коли мова йде про постачання КНДР зброї Росії. Існують чинні санкції. Ми розглянемо додаткові інструменти і повноваження, до яких ми зможемо звернутися, щоб протидіяти цій діяльності", – сказав він.

Як повідомлялося, Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці постачання.

Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

Американські офіційні особи вважають, що таємні північнокорейські постачання – разом з безпілотниками та іншим озброєнням, яке Росія придбала в Ірану - є ще одним доказом того, що навіть арсенали звичайної артилерії Москви зменшилися за вісім місяців бойових дій.

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