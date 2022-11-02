Північна Корея таємно передає Росії боєприпаси, - Кірбі
Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для Росії на тлі дефіциту боєприпасів у країні-агресорці
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.
"У вересні КНДР публічно заперечила, що має намір постачати боєприпаси Росі. Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно постачає для війни Росії в Україні значну кількість артилерійських снарядів", - заявив він.
За його словами, КНДР прикривається постачанням боєприпасів до країн Близького Сходу чи Північної Африки, але насправді їх отримують росіяни для того, щоб використати у війні проти України.
Офіційні особи США вважають, що таємні постачання з Північної Кореї - разом із безпілотниками та іншою зброєю, яку Росія придбала в Ірану - є ще одним доказом того, що навіть звичайні артилерійські арсенали Москви скоротилися протягом восьми місяців бойових дій.
Кірбі наголосив, що США продовжать стежити за постачанням.
- 1 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Іран на початку листопада відправить до Росії ще 200 бойових дронів. Там додали, що з 13 вересня, коли окупанти вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе, українські Сили оборони збили понад 300 таких безпілотників.
- Також 1 листопада CNN повідомив, що Іран готується до кінця 2022 року відправити до Росії нову партію зброї, яка складатиметься з 1 тис. дронів та балістичних ракет.
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