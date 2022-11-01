Іран на початку листопада відправить до Росії ще 200 бойових дронів, - ГУР
Іран планує на початку листопада відправити до Росії партію з 200 дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram.
"Відомо, що поставку БПЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2", - поінформували у розвідці.
Там додали, що з 13 вересня, коли окупанти вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе, українські Сили оборони збили понад 300 таких безпілотників.
- 1 листопада CNN повідомив, що Іран готується до кінця 2022 року відправити до Росії нову партію зброї, яка складатиметься з 1 тис. дронів та балістичних ракет.
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