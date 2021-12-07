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Головна Економіка Через законопроєкт 5600 майже півтори тисячі підприємств додатково сплатять до бюджету 21 млрд грн, — Южаніна
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Через законопроєкт 5600 майже півтори тисячі підприємств додатково сплатять до бюджету 21 млрд грн, — Южаніна

7 грудня, 2021 вiвторок
07:02

Ухвалений Верховною Радою ресурсний законопроєкт 5600 призведе до того, що 1 тис. 341 підприємство додатково заплатить до бюджету 21 млрд грн

Про це сказала Ніна Южаніна, нардепка від фракції "Європейська солідарність", членкиня податкового комітету Верховної Ради, в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.

"Щодо проєкту 5600. Є блок, який пов’язаний зі збільшенням платежів до бюджету. Найбільший ресурс закладений від збільшення податку на прибуток. В результаті 1341 підприємство - великий платник податків заплатить додатково 21 млрд грн. У бюджеті вже відображена ця цифра", — сказала Южаніна.

Вона також висловила думку, що передбачені документом зміни системи адміністрування податків і надання додаткових повноважень Податковій службі вплинуть на роботу усіх, починаючи від малого і середнього бізнесу, закінчуючи великим підприємництвом. 

  • Верховна Рада 30 листопада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600).
  • Верховна Рада на засіданні 3 грудня не змогла розблокувати підписання "ресурсного" законопроєкту №5600, тому що депутати встигли заслухати не всі постанови, їх розгляд продовжать у вівторок, 14 грудня.
Ніна Южаніна
Великий ефір Василя Зими
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