Через законопроєкт 5600 майже півтори тисячі підприємств додатково сплатять до бюджету 21 млрд грн, — Южаніна
Ухвалений Верховною Радою ресурсний законопроєкт 5600 призведе до того, що 1 тис. 341 підприємство додатково заплатить до бюджету 21 млрд грн
Про це сказала Ніна Южаніна, нардепка від фракції "Європейська солідарність", членкиня податкового комітету Верховної Ради, в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.
"Щодо проєкту 5600. Є блок, який пов’язаний зі збільшенням платежів до бюджету. Найбільший ресурс закладений від збільшення податку на прибуток. В результаті 1341 підприємство - великий платник податків заплатить додатково 21 млрд грн. У бюджеті вже відображена ця цифра", — сказала Южаніна.
Вона також висловила думку, що передбачені документом зміни системи адміністрування податків і надання додаткових повноважень Податковій службі вплинуть на роботу усіх, починаючи від малого і середнього бізнесу, закінчуючи великим підприємництвом.
- Верховна Рада 30 листопада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600).
- Верховна Рада на засіданні 3 грудня не змогла розблокувати підписання "ресурсного" законопроєкту №5600, тому що депутати встигли заслухати не всі постанови, їх розгляд продовжать у вівторок, 14 грудня.
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