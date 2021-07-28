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Через зараження штамом "Дельта" в 2,6 рази зростає потреба в госпіталізації, - Кузін

28 липня, 2021 середа
21:16

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що "Дельта" у 2,6 раза небезпечніша за інші штами COVID-19

Про це повідомляє "УНІАН".

"Попередньо в 2,6 рази зростає потреба в палатах інтенсивного лікування або потреба до госпіталізації, або до надання тих чи інших заходів інтенсивного медичного втручання", - сказав Кузін.

Також, за його словами, більшість країн стикається з тим, що цей штам є домінуючим.

"За останній місяць по багатьох державах з 15%, які раніше займав штам "Дельта", цей відсоток зріс до 85%. Тобто, таке швидке заміщення свідчить, що він доволі швидко поширюється територією світу", - додав Кузін.

Водночас, зазначив головний санлікар, зараз неможливо з впевненістю сказати, що цей штам призводить до вищого показника летальності, оскільки такі дані ще збираються, однак "точкові дані про це також є".

Водночас він наголосив, що вакцинація вберігає від ускладненого перебігу хвороби і знижує рівень летальності.

Щодо "поодиноких повідомлень про так званий штам Дельта+", Кузін зазначив, що, по суті це – одна додаткова мутація штаму "Дельта" і поки вона у більшості країн "не викликає якогось занепокоєння або певних особливостей".

"Тому шансів на те, що це буде якась нова окрема мутація, до якої буде прикута окрема увага – цей шанс є малоймовірним", - підсумував головний санітарний лікар України.

  • Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні в цілому підтвердили 17 випадків інфікування штамом "Дельта".

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