В Україні зафіксували 17 заражень штамом "Дельта"
Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні в цілому підтвердили 17 випадків інфікування штамом "Дельта"
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Станом на 28 липня у нас виявили 17 випадків "Дельта" штаму. Велика частина з них підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням. Вчора один хворий помер, у нього були супутні захворювання", - сказав він.
За словами Кузіна, випадки підтверджені в Києві, Закарпатській та Львівській областях. Більшість хворих подорожували в РФ або інші країни. Кузін зазначив, що штам "Дельта" в Україні виявляють шляхом ПЛР-діагностики та секвенування.
"ВООЗ в рамках гуманітарної допомоги передала Україні 2 тис. тест-систем для ПЛР-діагностики цього штаму. У найближчому часі вони будуть розподілені в регіони" - сказав заступник міністра.
Кузін зазначив, що секвенування проводиться в Україні, а також щотижня відправляється близько 150-200 зразків в референс-лабораторію ВООЗ. Він додав, що зразки будуть направляти в лабораторію ВООЗ до кінця вересня, а потім секвенування буде проводитися на базі Центру громадського здоров'я, який зможе обробляти близько 400 зразків на тиждень. Крім цього, заступник міністра зазначив, що у хворих штамом "Дельта" попередньо в 2,6 рази зростає потреба в інтенсивному медичному втручанні.
Також є підвищений ризик повторного інфікування. Кузін додав, що вакцинація захищає від тяжкого перебігу хвороби. При цьому, за словами заступника міністра, в Україні поки немає тенденції для посилення карантинних обмежень.
- Нагадаємо, що у Києві помер перший пацієнт з підтвердженим штамом коронавірусу "Дельта".
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