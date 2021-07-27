Коронавірус: у Києві помер перший пацієнт із штамом "Дельта"
У Києві помер перший пацієнт з підтвердженим штамом коронавірусу Дельта. Загиблий привіз інфекцію з Росії
Про це директорка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко розповіла в ефірі одного з телеканалів, інформує Громадське радіо.
Наразі в цій лікарні перебувають п’ять пацієнтів зі штамом коронавірусу Дельта. Четверо з них, включаючи померлого, привезли інфекцію з території Росії. Ще двоє захворіли вже в Києві.
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