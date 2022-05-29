Через знеструмлення на Донеччині у двох шахтах під землею лишилися заблокованими 115 гірників

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"115 торецьких гірників залишились під землею: 112 на шахті "Центральній", 3 на шахті "Торецькій". Адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню",- сказав Кириленко.

За його словами через відсутність електрики частково припинено подачу води в області.

"Через відключення електрики припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водогону – Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти опинилися без води", - додав він.

Очільник області повідомив, що відновлювані роботи вже розпочалися. Необхідноліквідувати близько двох десятків поривів дротів. Також він зазначив, що в умовах активних бойових дій перебої з подачею електрики та води – неминучі та вчергове закликав мешканців Донеччини евакуюватись.

Знеструмленими на 29 травня залишаються близько 763 населених пунктів, найбільше – на Донеччині.

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