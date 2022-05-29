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Через знеструмлення на Донеччині у двох шахтах під землею лишилися заблокованими 115 гірників

29 травня, 2022 неділя
18:11
Суспільство На фото ДП "Торецьквугілля"

Внаслідок бойових дій Бахмутський та Краматорський райони Донецької області залишилися без електрики. 115 гірників заблоковані під землею на шахті "Центральній" та "Торецькій"

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"115 торецьких гірників залишились під землею: 112 на шахті "Центральній", 3 на шахті "Торецькій". Адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню",- сказав Кириленко.

За його словами через відсутність електрики частково припинено подачу води в області.

"Через відключення електрики припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водогону – Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти опинилися без води", - додав він.

Очільник області повідомив, що відновлювані роботи вже розпочалися. Необхідноліквідувати близько двох десятків поривів дротів. Також він зазначив, що в умовах активних бойових дій перебої з подачею електрики та води – неминучі та вчергове закликав мешканців Донеччини евакуюватись.

  • Знеструмленими на 29 травня залишаються близько 763 населених пунктів, найбільше – на Донеччині.

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