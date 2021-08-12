Через зйомки: у центрі Києва обмежать рух транспорту на три дні

Про це передає пресслужба КМДА.

Як зазначається, з 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня обмежать рух транспорту на території Золотоворітського скверу, вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка) та вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській).

Нагадаємо, у столиці на Софійській площі 10 серпня кілька автомобілів влаштували дрифт. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить Національну поліцію і Київську міську державну адміністрацію ретельно розслідувати ситуацію із створенням ролика з дрифтом на Софійській площі.

У прокуратурі заявили, що у рамках розслідування вилучили автівки, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві

У компанії Red Bull принесли вибачення за те, що без дозволу зняли відео на одній з центральних площ міста, не встановивши загородження та не почистивши бруківку від слідів шин після дійства. Там наголосили, що приберуть площу.

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