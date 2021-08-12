Через зйомки: у центрі Києва обмежать рух транспорту на три дні
Із 23 до 25 серпня у центрі Києва обмежать рух транспорту через зйомки до Дня Незалежності
Про це передає пресслужба КМДА.
Як зазначається, з 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня обмежать рух транспорту на території Золотоворітського скверу, вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка) та вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській).
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