У Red Bull принесли вибачення за дрифт на Софіївській площі
10 серпня в компанії Red Bull принесли вибачення за те, що без дозволу зняли відео на одній з центральних площ міста, не встановивши загородження та не почистивши бруківку від слідів шин після дійства
Про це компанія Red Bull заявила в коментарі "Громадському".
В компанії заявили, що, на жаль, під час проведення зйомок на Софіївській площі "не дотрималися всіх необхідних процедур".
"Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо. Ми від початку керувалися правилом залишити місце проведення заходу прибраним і в тому ж стані, який був до початку проведення. І ця робота зараз триває. Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, які підтримували протягом багатьох років", - переконують у компанії.
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Про вилучення машин станом на 19:30 10 серпня повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
- Нагадаємо, у столиці на Софійській площі 10 серпня кілька автомобілів влаштували дрифт.
- Поліція відкрила кримінальне провадження.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить Національну поліцію і Київську міську державну адміністрацію ретельно розслідувати ситуацію із створенням ролика з дрифтом на Софійській площі.
- В прокуратурі заявили, що у рамках розслідування вилучили автівки, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві
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