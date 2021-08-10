У Red Bull принесли вибачення за дрифт на Софіївській площі

Про це компанія Red Bull заявила в коментарі "Громадському".

В компанії заявили, що, на жаль, під час проведення зйомок на Софіївській площі "не дотрималися всіх необхідних процедур".

"Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо. Ми від початку керувалися правилом залишити місце проведення заходу прибраним і в тому ж стані, який був до початку проведення. І ця робота зараз триває. Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, які підтримували протягом багатьох років", - переконують у компанії.



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Про вилучення машин станом на 19:30 10 серпня повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.