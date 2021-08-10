Організатором дрифту у Києві виступив Red Bull, учасницею - Alyona Alyona: співачка каже - думала відео до Дня Незалежності

Про це співачка Alyona Alyona заявила у Instagram.



Виконавиця була пасажиром автівок під час скандального дрифту на Софійській площі у Києві.



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"Мене усі запитують, що це було, і зараз я трошки поясню. По-перше, це не була зйомка реклами чи зйомка мого кліпа тощо. В Україну прилетів гонщик Конор Шанахан, який входить в топ-10 дрифтерів світу і Red Bull хотів зняти разом із ним відео, як нам сказали, до Дня Незалежності й вирішили підключити декілька лідерів думок. Одним із цих лідерів була я і моя роль полягала у тому, щоб просто покататися на дрифт-машині, як мені сказали", - зазначила Alyona Alyona.



"Мене запевнили, що усі дозволи у них є, адміністрація надала, і після цього приїдуть клінінгові машини, які все це почистять", - додала вона.

