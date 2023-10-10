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Головна Технології Чергова аварія РФ в Космосі: з російського модуля на МКС почав витікати охолоджувач

Чергова аварія РФ в Космосі: з російського модуля на МКС почав витікати охолоджувач

10 жовтня, 2023 вiвторок
04:40
Технології МКС

У російському модулі, приєднаному до Міжнародної космічної станції, стався витік, що призвело до викиду рідини в космос

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей витік охолоджуючої рідини є третім великим витоком з російського апарату, який стався на МКС за останні 12 місяців. У грудні NASA довелося відкласти вихід у відкритий космос після того, як з капсули, яка тоді була пристикована до космічної станції, почав витікати охолоджувач.

В Роскосмосі заявили, що витік пов’язаний із контуром зовнішнього резервного радіатора в модулі "Наука" і що основний тепловий контур нібито працює нормально. У попередніх двох витоках вони звинувачували зовнішні фактори.

  • У вересні 2022 року у зв'язку з розгерметизацією зовнішнього контуру системи охолодження корабля "Союз", роботи з виходу російських космонавтів у відкритий космос скасовано.
  • Причиною пошкодження міг стати метеорит, або ж заводський брак російського корабля. У Росії наголошували, що повернути космонавтів зможуть лише наприкінці лютого, коли до МКС може відправитись ще один корабель "Союз".
  • NASA зверталося до SpaceX з проханням врятувати астронавтів з пошкодженого корабля.

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