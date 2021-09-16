"Чергова провокація": МЗС про заяву ФСБ РФ про "причетність" України до диверсії на газопроводі в окупованому Криму
Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення ФСБ РФ про нібито причетність української сторони до диверсії на газопроводі в окупованому Криму
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Зазначається, що в МЗС звернули увагу на заяви російської ФСБ про нібито причетність української військової розвідки і Меджлісу кримськотатарського народу до акцій протестів проти окупантів.
"Розглядаємо ці звинувачення, зокрема причетність до диверсії на газопроводі, як чергову провокацію з боку Російської Федерації", - йдеться в заяві МЗС.
У пресслужбі зауважили, що поширені в ЗМІ відео з "зізнаннями" незаконно затриманих громадян України були отримані шляхом застосування жорстоких тортур.
"Вимагаємо від Російської Федерації негайно звільнити незаконно затриманих громадян України і припинити тортури і переслідування представників кримськотатарського народу. Закликаємо світову спільноту приєднатися до того, щоб звільнити з російських в'язниць і катівень всіх незаконно утримуваних громадян України", - йдеться в заяві.
- Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.
- Згодом, Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
- ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.
- 15 вересня ФСБ Росії заявила, що вважає організаторами підриву газопроводу в окупованому Криму начальника ГУР Кирила Буданова, передбачуваним агентом Риза Яг'я-Веліулаева, співробітника військової розвідки Максима Мартинюка і його начальника Віктора Зелінського.
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